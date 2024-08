Türkei: 4000 Menschen wegen Waldbränden evakuiert

1 Die Feuerwehr bekämpft den Brand mit Unterstützung von Hubschraubern. Foto: dpa/Emre Tazegul

Gleich an mehreren Stellen kämpft die Feuerwehr in der Türkei gegen Waldbrände. Tausende müssen vor den Flammen fliehen, das Feuer erreicht auch Ausläufer der Millionenstadt Izmir.











Insgesamt fast 4000 Menschen im Westen der Türkei haben sich schon vor Bränden in Sicherheit bringen müssen. Insgesamt seien in der vergangenen Woche 131 Feuer auf Landwirtschafts- oder Waldflächen von Städten wie Izmir, Aydın, Bolu, Mugla und Manisa ausgebrochen, teilte die Katastrophenschutzbehörde des Landes auf X mit. In mindestens vier Städten und Provinzen des Landes seien Evakuierungen notwendig geworden.