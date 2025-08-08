Bau-Tücken in Großbottwar: Baugesuch eingereicht – und plötzlich steht der Keller unter Denkmalschutz

Ein Bauherr muss sich bei einem geplanten Wohnhaus in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) mit einem alten Gewölbekeller arrangieren, der wider Erwarten nicht abgerissen werden darf.
Die Altstadt von Großbottwar gehört zu den malerischsten weit und breit. Etwas eingetrübt wird der Zauber am Schnittpunkt zwischen der Lange Gasse und der Pfarrstraße. Dort wuchern auf einem Grundstück Gras und Unkraut. Das Areal liegt seit Jahren brach. Nichts deutet darauf hin, dass ausgerechnet hier ein kleiner baugeschichtlicher Schatz unter der Oberfläche schlummern soll. Nach Einschätzung des Landesamts für Denkmalpflege ist aber genau das der Fall. Die Behörde hat einen unter der Grasnarbe verborgenen Gewölbekeller unter Schutz gestellt – und damit Wolfgang Roth einen gewaltigen Stein in den Weg gelegt.