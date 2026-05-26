Tüchtiger Monarch: König Charles pflanzt Baum in einem Krebszentrum

König Charles besuchte das Sir Robert Ogden Macmillan Krebszentrum in York - und pflanzte dort einen Baum. Für den 77-Jährigen ist das Thema Krebs längst eine persönliche Angelegenheit.

König Charles III. (77) hat am 26. Mai das Sir Robert Ogden Macmillan Krebszentrum am York-Krankenhaus besucht. Der 77-Jährige traf dort laut BBC Mitarbeitende und Patienten, die an der Neugestaltung des Zentrums beteiligt waren - und pflanzte in dem neu angelegten Garten des Hauses einen Baum. Fotos des Besuchs zeigen den Monarchen, wie er eine lange Reihe Menschen begrüßt und Hände schüttelt.

Der Garten wurde eigens dafür konzipiert, einen ruhigen Rückzugsort inmitten des Klinikbetriebs zu schaffen, in dem Patientinnen, Patienten und ihre Angehörigen Natur erleben können. Das Zentrum befindet sich derzeit in der Schlussphase einer umfassenden Erweiterung und Modernisierung, in die rund 2,4 Millionen Pfund (2,75 Millionen Euro) investiert wurden.

Seit fast drei Jahrzehnten engagiert

Für König Charles ist der Besuch kein Pflichttermin, sondern gelebtes Engagement: Er ist seit 1997 Schirmherr von Macmillan Cancer Support - also seit fast drei Jahrzehnten. Die Organisation unterhält Informations- und Beratungszentren in Krankenhäusern und Gemeinden im gesamten Vereinigten Königreich und begleitet Krebspatientinnen und -patienten sowie deren Familien durch alle Phasen der Erkrankung.

Dass dieses Thema den König auch persönlich bewegt, ist seit Februar 2024 öffentlich bekannt. Der Buckingham-Palast hatte damals mitgeteilt, dass bei Charles im Zuge einer Behandlung einer gutartigen Prostatavergrößerung eine Krebserkrankung diagnostiziert worden war. Prostatakrebs sei es ausdrücklich nicht, hieß es damals vonseiten eines Sprechers.

Erster öffentlicher Auftritt nach der Diagnose ebenfalls in einem Krebszentrum

Drei Monate lang hatte Charles danach seine öffentlichen Auftritte auf ein Minimum reduziert. Als er im April 2024 zurückkehrte, wählte er für sein erstes offizielles Engagement einen symbolträchtigen Ort: das Macmillan-Krebszentrum am University College Hospital in London. Dort informierte er sich über die Bedeutung von Früherkennung und über die laufende Krebsforschung.