Tüchtiger Monarch: König Charles pflanzt Baum in einem Krebszentrum

König Charles besuchte das Sir Robert Ogden Macmillan Krebszentrum in York - und pflanzte dort einen Baum. Für den 77-Jährigen ist das Thema Krebs längst eine persönliche Angelegenheit.
König Charles III. (77) hat am 26. Mai das Sir Robert Ogden Macmillan Krebszentrum am York-Krankenhaus besucht. Der 77-Jährige traf dort laut BBC Mitarbeitende und Patienten, die an der Neugestaltung des Zentrums beteiligt waren - und pflanzte in dem neu angelegten Garten des Hauses einen Baum. Fotos des Besuchs zeigen den Monarchen, wie er eine lange Reihe Menschen begrüßt und Hände schüttelt.