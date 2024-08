Tübinger Weststadt: Kurzzeitiger Stromausfall – Polizei und Feuerwehr im Einsatz

1 Vom Stromausfall war die Tübinger Weststadt betroffen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Durch einen Defekt an einem Spannungswandler ist es am Donnerstag in der Tübinger Weststadt kurzzeitig zu Stromausfall gekommen.











Zu einem kurzzeitigen Stromausfall ist es am Donnerstagnachmittag in Teilen der Tübinger Weststadt gekommen. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen gegen 16.43 Uhr einen lauten Knall und Rauch aus einem Trafohäuschen, das sich hinter einer Bankfiliale in der Herrenberger Straße befindet. Bei einer Erkundung durch die Feuerwehr, eine Polizeistreife sowie einen Techniker der Stadtwerke Tübingen wurde ein defekter Spannungswandler in dem Häuschen festgestellt. Flammen konnten keine festgestellt werden.