1 Boris Palmer hält die jetzt beschlossene Konstruktion für irritierend. Foto: dpa//Bernd Weißbrod

Die Tübinger Grünen haben Boris Palmer eine Hintertür zur Urwahl Anfang April geöffnet. So könnte er doch noch mit grünem Ticket wieder ins Rathaus einziehen.















Tübingen - Boris Palmer will Oberbürgermeister in Tübingen bleiben, sich aber nicht bei der geplanten Urwahl dem Votum der grünen Mitglieder stellen. Dass er trotzdem die Urwahl am 3. April gewinnen könnte, ermöglicht ein Beschluss der Mitgliederversammlung der Tübinger Grünen, die am Dienstagabend online getagt haben. Bisher ist die Kreisrätin und Ortsvorsteherin des Tübinger Stadtteils Weilheim die einzige Bewerberin. Auf einem Freifeld kann bei der Abstimmung allerdings auch Palmers Name eingetragen werden. Der Oberbürgermeister müsste allerdings vorab erklären, dass er im Fall eines Sieges, die Unterstützung der Grünen annimmt. Macht er das nicht, würden laut Beschluss die Palmer-Stimmen für ungültig erklärt werden.

Der 49-Jährige hatte sich aufgrund des laufenden Parteiausschlussverfahrens dazu entschieden, als unabhängiger Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl im Herbst anzutreten. Zu der halb geöffneten Hintertür zur Urwahl sagt er: „Ich verstehe die ganze Konstruktion nicht.“ Er müsse sich erst mit seinen Parteifreunden darüber beraten. „Ich finde es demokratisch verwunderlich, wenn Stimmen für ungültig erklärt werden, wo ein klarer Wählerwille erkennbar ist.“

Das Ganze sei ein taktisches Manöver, um Palmer einen weiteren Stein in den Weg zu legen, heißt es unter Palmer-Befürwortern. Er werde dazu genötigt, sich schon vor der Abstimmung zu äußern. Lasse er sich darauf ein, würde ihm das anschließend von seinen Gegnern als indirekter Weg zur Teilnahme an der Urwahl vorgeworfen werden.