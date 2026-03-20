Tübinger OB und Ex-Grüner: „CDU muss Özdemir eine faire Chance geben“ – Palmers Forderung bei Markus Lanz

Die wirtschaftliche Lage lasse keine „Streitkoalition“ im Südwesten zu, warnt Tübingens OB Boris Palmer bei Markus Lanz – und appelliert an die CDU, den Wahlkampf hinter sich zu lassen.
Über Wochen hinweg kursierte das Gerücht, der bekannteste Bürgermeister Deutschlands könnte womöglich einen Ministerposten in der neuen baden-württembergischen Landesregierung erhalten: Tübingens OB Boris Palmer (parteilos) hatte seinen Freund und Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir im Wahlkampf bei mehreren Veranstaltungen begleitet und unterstützt.