Tübinger OB redet Klartext: So war Boris Palmer in Leonberg

Zwischen Kabarett und bitterer Wirklichkeit: Die Geschichten des Tübinger Oberbürgermeisters sind nur im ersten Moment witzig.
Gutes Kabarett lebt von Überspitzung der Wirklichkeit. Der Mann, der am Montagabend beim Leonberger Sommerfestival Strohländle auf der Bühne steht, versteht sich auf diese Kunst offensichtlich ausgezeichnet. Die Geschichten, die er dem reichlich erschienenen Publikum auf dem Engelberg erzählt, klingen derart absurd, dass den Zuhörern das Lachen mitunter im Halse stecken bleibt.