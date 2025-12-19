Tübinger Krankenpflegerin: Lisa Zangrando gibt der Arbeit auf der Kinder-Intensivstation ein Gesicht

Die Pflege ein Out-Beruf? Lisa Zangrando arbeitet auf der Intensivstation der Tübinger Kinderklinik – und wurde zum Gesicht eines preisgekrönten Image-Films.
Im Kasack nach Cannes. So sagen sie am Uniklinikum Tübingen zum Auftritt von Lisa Zangrando. Dabei stand die Kinderintensiv-Pflegefachkraft im langen Glitzerkleid auf der Bühne, zwei Preise in den Händen. Im September war das, auf dem Festival der besten Image-Filme. Dort war das Klinikum mit einem Video aufgefallen, das eher ein Hilferuf war: „Pflege-SOS. Rettet den Image-Notfall!“