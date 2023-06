1 Viele Paare haben Problem beim Sex, aber nur wenige trauen sich, offen darüber zu reden. Foto: dpa

Die Tübinger Frauenärztin Jutta Böhmler-Hahn spricht über vorgetäuschte Orgasmen und Sexualität bei Teenagern. Wütend machen sie Intimpiercings.









Tübingen - Vieles hat die Gynäkologin Jutta Böhmler-Hahn schon erlebt. Frauen, die in Tränen ausbrechen, weil sie Mutter werden. Paare, denen der Sex abhandengekommen ist, und Partner, die glauben, im Bett müsse alles so perfekt sein wie im Porno. Nach 26 Jahren in einer Gemeinschaftspraxis hört Böhmler-Hahn altershalber auf, die 64-Jährige übergibt an eine jüngere Nachfolgerin. In Sachen Sexualität kennt sie sich aus.