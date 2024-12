Tübinger Forscher suchen neue Therapie: Parkinson: Dem Sturz zuvorkommen

1 Für Parkinson-Patienten eignen sich Sportarten wie Wandern oder Nordic Walking, weil dabei Beweglichkeit, Gleichgewicht, Kraft, Körperhaltung und Koordination trainiert werden. Foto: stock.adobe.com/okonato

Starkes Zittern, verlangsamte Bewegungen und plötzliches Einfrieren – dass sind typische Symptome der Parkinson-Krankheit. Forscher der Uniklinik Tübingen haben nun eine Möglichkeit gefunden, wie sich diese vorhersehen – und sogar lindern lassen.











Und plötzlich wollen die Beine nicht mehr so wie der Kopf, sagt Margarete. Beispielsweise wenn es plötzlich an der Wohnungstüre schellt, und sie aufstehen will, um dem Besuch hereinzulassen. Es passiert, wenn sie auf dem Weg ins Schlafzimmer einen Abstecher in die Küche machen möchte, um ein Glas Wasser zu holen. „Plötzlich wie festgefroren“ fühle sich ihre Beine an, sagt die 79-Jährige, die ihren wahren Namen nicht veröffentlicht haben möchte. Kann sich Margarete bei diesem abrupten Stopp nicht abfangen, droht ein Sturz. „Ich kann von Glück sagen, dass ich mir noch nichts gebrochen habe.“