Tübinger Fall im TV: So zeigte Aktenzeichen XY die Supermarktparkplatz-Entführung

In der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ gab es bislang unbekannte Details zu einer Entführung in Tübingen.
War der Entführer, der am Karsamstag auf dem Tübinger Rewe-Parkplatz eine 68-Jährige brutal in ihrem Auto überwältigte, früher Mitarbeiter der Tübinger Stadtwerke? Saß er vor dem Tattag, dem 19. April 2025, längere Zeit im Gefängnis – oder lebte er zwar früher in der Tübinger Gegend, dann aber länger nicht mehr? Diese Fragen stellen sich nicht nur die Ermittler des Tübinger Kriminalkommissariats, sondern seit Mittwoch, 5. November 2025, auch die Zuschauerinnen und Zuschauer der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … Ungelöst“.