Tübinger Ärztin hilft Familien: Herzfehler mit Kuschelfaktor

Die Ärztin Mareen Kraft häkelt kleine Herzen - und zwar solche mit Fehlbildungen. So zeigt sie Familien mit herzkranken Kindern, woran es bei ihnen hakt.
Ein Herz in der Hand zu haben, kann ganz schön kuschelig sein: „Herzbert“ beispielsweise ist so groß wie eine Faust, in den Farben rot, blau, violett und rosa gehäkelt und mit Stopfwolle gefüllt. Zwei munter blickende Augen wurden ihm noch angehäkelt. Schließlich – so steht es in seinem Steckbrief – ist er „ein Workaholic“, der „rund um die Uhr im Einsatz“ ist.