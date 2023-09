1 Vor seiner Auszeit sei er an einem „toten Punkt“ gewesen, sagte Palmer bei Markus Lanz. (Archivbild) Foto: imago images/teutopress/teutopress GmbH via www.imago-images.de

Am Donnerstagabend war Boris Palmer nach seiner einmonatigen Auszeit wieder in der Talkshow von Markus Lanz zu Gast – und ließ in sein Innerstes blicken.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat in seiner einmonatigen Auszeit im Juni mit einem Coach an sich gearbeitet. „Eine Therapie würde ich es nicht nennen“, sagte Palmer am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung von Markus Lanz. Ihm sei es in der Auszeit um seine Impulse gegangen, die zu Überreaktionen geführt hätten.