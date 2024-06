Vierjähriges Kind stürzt drei Meter vom Balkon in die Tiefe

Ein vierjähriges Kind stürzt in Tübingen von einem Balkon. Die Ursache ist bislang unklar.











Ein vierjähriges Mädchen ist in einem unbeobachteten Moment über die Balkonbrüstung eines Tübinger Wohnhauses gestürzt und mehr als drei Meter in die Tiefe gefallen. Es hat aber Glück gehabt und wurde nicht schwerer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.