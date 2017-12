Tübingen Unbekannte attackieren Kneipengäste brutal

Von red/dpa 16. Dezember 2017 - 15:00 Uhr

Foto: dpa

Sechs bislang Unbekannte haben zwei Gäste einer Kneipe in Tübingen brutal attackiert. Bevor die Polizei kam, flüchteten die Männer.

Tübingen - Mehrere Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag zwei Kneipenbesucher in Tübingen attackiert. Zunächst war ein 27-Jähriger demnach mit einem von ihnen aneinandergeraten. Der Disput verlagerte sich auf die Straße, wo der andere den 27-Jährigen mit Faustschlägen zu Boden brachte.

Worum es in dem Streit ging, konnte die Polizei nicht sagen. Die fünf Begleiter des Schlägers gingen ebenfalls auf den am Boden liegenden Mann los und traten auf ihn ein. Als dessen 29 Jahre alter Begleiter die Kneipe verließ, griffen sie auch ihn an. Bevor die Polizei kam, flüchteten die Angreifer. Die beiden Männer wurden demnach leicht verletzt.