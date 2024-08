1 Bei der Fahndung konnten die Beamten den Mann nicht mehr aufgreifen. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein Unbekannter soll am frühen Montagmorgen eine Frau in Tübingen sexuell belästigt haben. Die Polizei bittet um Hinweise.











Zu einem Fall von sexueller Belästigung ist es am Montagmorgen in Tübingen gekommen. Laut Angaben der Polizei soll ein Unbekannter in der Karlstraße eine junge Frau belästigt haben.