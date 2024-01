1 Ein Schaden konnte noch nicht beziffert werden. (Symbolbild) Foto: imago// Gelhot

An sechs Autos lassen Klimaaktivisten zwischen Dienstag und Mittwoch in Tübingen die Luft aus den Reifen. An einigen Fahrzeugen befinden sich Bekennerschreiben.











Klimaaktivisten haben in Tübingen an mehreren Fahrzeugen die Luft aus den Reifen gelassen. Ein Bekennerschreiben war teilweise an den Fahrzeugen aufgefunden worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In dem Schreiben sei unter anderem der erhöhte Schadstoffausstoß von SUV-Fahrzeugen thematisiert worden.