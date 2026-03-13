Seine Tigerente ist weltberühmt. Der 95-jährige Janosch lebt zurückgezogen auf Teneriffa. In Tübingen leben seine Zeichnungen jetzt neu auf.
Manchmal liegt die Wahrheit in einem Wort. „Ist das Leben nicht unheimlich schön?“, fragt der Tiger eines Tages den Bären. Der antwortete so schlicht wie differenziert: Ja, das Leben sei „unheimlich und schön.“ Übertriebene Glückseligkeit und Kitsch waren noch nie Sache von Janosch. Wer genau hinhört bei den Figuren aus seinen Kinderbüchern, kann durchaus tiefsinnige Gedanken entdecken.