Ein kaputtes Kabel ist schuld an einem großflächigen Stromausfall in der Stadt Tübingen. In der Innenstadt und der Südstadt fehlte in vielen Häusern am Neujahrstag für einige Minuten der elektrische Strom.















Aufgrund eines defekten Kabels sind rund 1500 Haushalte am Neujahrstag in Tübingen für kurze Zeit ohne Strom gewesen. Dies sagte ein Sprecher der Tübinger Stadtwerke am Montag. Der Strom fiel am Abend in „großen Abschnitten“ unter anderem in der Innenstadt und der Südstadt für teils eine Minute bis zu einer Viertelstunde aus.

Einige Mitarbeiter des Technischen Services der Stadtwerke waren schon in der Nacht für mehrere Stunden im Einsatz, heißt es in einer Mitteilung. Das defekte Kabel soll nun ersetzt werden. Die Arbeiten dafür sollten am Montag starten.