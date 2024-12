Tübingen: Boris Palmer will mutmaßliche Messer-Attacke aufklären

1 Tübingens OB Boris Palmer wird die Verbreitung von Falschnachrichten vorgeworfen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Medien unterstellen dem Tübinger Oberbürgermeister die Verbreitung von „Fake News“. Was ist dran an einer Messer-Attacke beim Lustnauer Tor, und warum wird die Polizei jetzt per Facebook angegriffen?











Gab es am Lustnauer Tor in Tübingen einen dramatischen Zwischenfall oder nicht? Darüber herrscht in der Universitätsstadt Unklarheit, das Thema ist schon seit Wochen in aller Munde. Ein Angriff im Bus und die anschließende Auseinandersetzung auf der Mühlstraße sind wohl Fakt. Ob ein Messer im Spiel war, oder nicht – darüber gehen die Ansichten auseinander.