TSV Weilimdorf Futsal: Deutscher Meister mit Ambitionen in der Champions League

Die Futsaler des TSV Weilimdorf starten am Mittwoch in Sofia in die Vorrunde der Champions League. Was hat sich beim deutschen Meister getan? Welche Chancen rechnet er sich aus?
Am 6. September startet der TSV Weilimdorf mit dem Auswärtsspiel beim SV Pars Neu-Isenburg in die neue Saison der Futsal-Bundesliga. Das erste Heimspiel steht für den deutschen Meister erst am 4. Oktober gegen den Hamburger SV auf dem Programm. Obwohl der TSV so lange auf die Heimpremiere warten muss, würde das Team von Trainer Vojkan Vukmirovic auch diese Begegnung nur allzu gerne verlegen müssen. Denn dann hätte sich der TSV an diesem ersten Oktober-Wochenende für die Hauptrunde der Champions League qualifiziert.