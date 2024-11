TSV Schmiden: Krav Maga: Schönheitspreise gibt es nicht

1 Beobachtet von Valentino Scicchitano übt Lucie Kleider (links) zusammen mit Lia Plett den Stopptritt an einem schützenden Polster. Foto: Michael Käfer

In der Fight-Academy des TSV Schmiden unterrichtet Valentino Scicchitano, 49, das Selbstverteidigungssystem Krav Maga.











Link kopiert



Es ist eine alltägliche Situation: Spät abends sitzt in der fast leeren S-Bahn eine junge Frau. Obwohl genügend andere Bänke frei sind, wählt ein kräftiger Mann ausgerechnet den Platz ihr gegenüber am Flur des Waggons. Immer weiter rückt er nach vorn, der Abstand zwischen dem ungleichen Paar verringert sich mehr und mehr. Eine bevorstehende Zudringlichkeit hängt geradezu in der Luft. Wie verhält man sich in einer solchen – in diesem Fall gestellten – Situation? Lucie Kleider macht es richtig. Die 17-Jährige steht auf und sucht sich einen anderen Platz. Eine scheinbar ganz einfache Lösung, um die potenziell gefährliche Lage zu entschärfen. Was aber, wenn Lucie Kleider den Fensterplatz gewählt hätte und der von Valentino Scicchitano gespielte Aggressor ihr den Fluchtweg aus der Vierer-Sitzgruppe abschneiden würde? Oder aber die junge Schmidenerin im engen S-Bahn-Waggon verfolgen würde?