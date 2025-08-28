Wenn sich Mika Ketterer vom TSV Schmiden seinen persönlichen Lieblingsmehrkampf aus verschiedenen Sportarten zusammenstellen könnte, dann wäre die Sache klar: Neben dem Kunst- und Turmspringen, dem Schwimmen und dem Geräteturnen wären auf jeden Fall noch Basketball, Fußball und der alpine Skisport dabei. Allerdings wird es einen solchen Mischmasch aus den liebsten sportlichen Betätigungen des 17-Jährigen vermutlich nie geben.

Den Jahnkampf gibt es seit 1950 Dafür aber gibt es in Deutschland schon seit 1950 den so genannten Jahnkampf. Und darin ist der Nachwuchssportler, der mit seiner Familie in Winnenden wohnt, seit einigen Jahren bereits höchst erfolgreich. Sechsmal in Folge, zuletzt Anfang Juni beim Deutschen Turnfest in Leipzig, hat sich der Gymnasiast in seiner jeweiligen Altersklasse den nationalen Meistertitel in diesem beim Deutschen Turnerbund (DTB) angesiedelten Mehrkampf gesichert. Ein Mehrkampf von dem selbst eingefleischte Sportfans wahrscheinlich noch nicht viel gehört haben. „Mitschülern und neuen Bekannten muss ich schon gelegentlich erklären, was ich da so genau mache“, sagt der Teenager.

Sechs Disziplinen in der Jugend, neun bei den Erwachsenen

Deutlich bekannter sind hierzulande die klassischen Mehrkämpfe in der Leichtathletik (Sieben- und Zehnkampf), im Geräteturnen oder auch im Modernen Fünfkampf, in dem schon seit 1912 Olympische Medaillen vergeben werden. Beim Jahnkampf müssen derweil im Nachwuchsbereich jeweils zwei Disziplinen aus der Leichtathletik, aus dem Turnen und aus dem Wassersport absolviert werden, deren Ergebnisse für eine Gesamtpunktzahl in die Wertung gehen. Bei den Erwachsenen kommen noch drei weitere Disziplinen hinzu, die einen Neunkampf ergeben. „Die meisten in unserem Sport kommen aus dem Geräteturnen, haben aber auch Talente in den anderen Sportarten oder arbeiten sich da im Laufe der Zeit rein“, sagt Mika Ketterer.

Erst im Wasser beginnt die Aufholjagd

Er selbst war zunächst im Kunstspringen und im Turmspringen zuhause. Dort hat er auch schon mehrere baden-württembergische Meistertitel gewonnen. Bei den Sprüngen vom Ein- oder vom Dreimeterbrett (die Sportler dürfen selbst wählen) liegen auch heute noch die großen Stärken des 17-Jährigen: „Es ist nicht außergewöhnlich, dass ich nach den Disziplinen im Turnen und in der Leichtathletik nicht in Führung liege. Erst beim Kunstspringen und Schwimmen starte ich meine Aufholjagd“, sagt Mika Ketterer.

15 Jahnkämpfer in der AK 16/17 am Start

Das war auch bei den diesjährigen nationalen Titelkämpfen in Leipzig nicht anders, als er in seinen Spezialbereichen auftrumpfte und den Bonner Joschua Bartels noch auf den zweiten Platz verwies. Der Schwabe hatte am Ende 72 292 Punkte auf dem Konto, fast 8000 mehr als der Konkurrent aus dem Rheinland. In der Altersklasse U16/17 waren insgesamt 15 Jahnkämpfer am Start.

Auch als Turner beim TSV Schmiden dabei

Die drei Veranstaltungen, die es nur jährlich gibt – darunter de Landesmeisterschaften und die nationalen Titelkämpfe –, finden in der Regel von Juni bis September statt. In der übrigen Zeit fährt der Internatsschüler, der in Schwäbisch Gmünd ein Gymnasium besucht, mehrmals in der Woche zum Kunstspring-Training nach Waiblingen und zum Turntraining nach Schmiden. An den Geräten startet er auch für den TSV bei Ligawettkämpfen. Die beiden leichtathletischen Disziplinen – 100-Meter-Lauf und Kugelstoßen – trainiert Mika Ketterer lediglich vor deutschen Meisterschaften intensiver. „Ich war schon als kleines Kind ständig in Bewegung und habe alles Mögliche ausprobiert. Deshalb kommt mir der Jahnkampf mit seiner Vielseitigkeit auch sehr entgegen“, sagt er.

Sabine Storz hat bereits 13 Titel gewonnen

Wie lange er den Jahnkampf noch ausüben wird, oder ob er in Zukunft komplett zum Geräteturnen oder zurück zum Turmspringen wechselt, das weiß Mika Ketterer noch nicht genau. Um den Rekord von Sabine Storz zu knacken, müsste er aber seinen sechs deutschen Meistertiteln auf jeden Fall noch einige hinzufügen. Die Freiburgerin stand zuletzt elfmal in Serie und insgesamt zwölfmal in 13 Jahren bei den Frauen 20+ und 30+ ganz oben auf dem Siegertreppchen.