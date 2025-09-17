TSV Malmsheim SV Leonberg/Elt.: Basketballer wollen den EM-Sieg nutzen

Der SV Leonberg/Eltingen hat noch Pause, der TSV Malmsheim startet am Sonntag in die Runde – alle hoffen auf mehr Fans nach dem EM-Triumph der deutschen Männer.
Das EM-Finale und den Triumph der deutschen Basketballer verfolgten Lisa Bonds und ihre Spielerinnen am Fernseher, am Sonntag (17.15 Uhr) müssen die Damen des TSV Malmsheim selbst ran, wenn sie in der Regionalliga die BSG Basket Ludwigsburg empfangen. Für Trainerin Bonds und ihr Team ist es die zweite Saison in der dritthöchsten Spielklasse, im Vorjahr schloss der TSV die Runde auf Rang sieben ab und blieb dem Abstiegskampf fern.