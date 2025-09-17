TSV Malmsheim SV Leonberg/Elt.: Basketballer wollen den EM-Sieg nutzen

Der SV Leonberg/Eltingen hat noch Pause, der TSV Malmsheim startet am Sonntag in die Runde – alle hoffen auf mehr Fans nach dem EM-Triumph der deutschen Männer.

Das EM-Finale und den Triumph der deutschen Basketballer verfolgten Lisa Bonds und ihre Spielerinnen am Fernseher, am Sonntag (17.15 Uhr) müssen die Damen des TSV Malmsheim selbst ran, wenn sie in der Regionalliga die BSG Basket Ludwigsburg empfangen. Für Trainerin Bonds und ihr Team ist es die zweite Saison in der dritthöchsten Spielklasse, im Vorjahr schloss der TSV die Runde auf Rang sieben ab und blieb dem Abstiegskampf fern.

Einen großen Umbruch hat das Team nicht zu verzeichnen, nur eine Personalie bereitet Sorgen: Point Guard Janina Dzubba, Leistungsträgerin aus der Vorsaison, wechselt zu Zweitligist KuSG Leimen. Sie bleibt dem TSV per Doppelspielrecht zwar teilweise erhalten, wird jedoch in etwa der Hälfte der Spiele fehlen.

Nadine Sasse (li.) zählt beim Regionalligisten TSV Malmsheim zu den wichtigen Spielerinnen. Foto: Andreas Gorr

Trotzdem sieht Bonds ihr Team gut aufgestellt. Für die neue Saison ist die Marschroute klar. „Ich würde sagen, für uns ist das Ziel erst mal der Klassenerhalt. Wir haben uns echt gut geschlagen letzte Saison, deswegen denke ich, das ist machbar,“ meint die Trainerin und fügt an: „Aber wir müssen auch etwas dafür tun. Einfach wird es nicht.“

TSV Malmsheim: Kapitän geht von Bord

Auch für die Herren des TSV Malmsheim geht es an diesem Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen die BG Remseck II wieder los, das Team von Trainer Manuel Martinez startet in der Landesliga in die zweite Spielzeit. Das erste Jahr wurde souverän mit dem Klassenerhalt auf Platz vier abgeschlossen. Anders als bei den Damen stand ein Zerfall des Teams jedoch im Raum.

Kapitän Andreas Klitzsch beendete seine aktive Laufbahn, gleichzeitig lagen weiteren Leistungsträgern Angebote von Regionalliga-Mannschaften vor – allen Verlockungen zum Trotz blieb die Mannschaft zusammen. Trainer Martinez erklärt: „Das ist eine gewachsene Einheit mittlerweile. Dieses Teamgefüge und diese Miteinander ist halt auch viel wert.“

Trainer Manuel Martinez hat viel vor beim TSV und will oben angreifen. Foto: Andreas Gorr

Die Mannschaft konnte mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs verstärkt werden, zudem kommt mit Forward-Spieler Mert Özkayahan ein Neuzugang aus der Türkei, dem Coach Martinez das Zeug zum Leistungsträger attestiert. Dazu wird zur Rückrunde Point Guard Florian Meilands wieder zum Team stoßen, der duale Student spielte bereits in der Vorsaison in Malmsheim und brachte einen enormen Mehrwert mit.

Martinez will in der neuen Spielzeit oben angreifen, schielt auf den zweiten Platz, der zur Relegation um die Oberliga berechtigt. „Das Potenzial ist da, wir haben junge, hungrige Spieler, die jedes Jahr besser werden“, sagt der Coach, „ich denke, wir haben ein Fenster, wo wir das probieren müssen.“

Teamgeist ist Trumpf beim SV Leonberg/Eltingen

In der Liga treffen Malmsheims Männer auch auf den SV Leonberg/Eltingen. Trainer Niko Tokas führte das Team im Vorjahr auf Rang drei, nur knapp verpassten die Eagles den Relegationsplatz. Auf den großen Umbruch verzichtete sein Team, Trainer Tokas will vermehrt auf die eigene Jugend setzen. „Wir versuchen die Jungs so schnell wie möglich so gut wie möglich auszubilden“, erklärt er seinen Ansatz.

SV-Trainer Niko Tokas setzt in seinem Team vor allem auf eigene Talente. Foto: Pressefoto Baumann

Etwa 80 Prozent der Mannschaft bestehe aus Nachwuchsspielern, „die anderen 20 Prozent sind erfahrene Spieler, die sich hierhin verirrt haben“, lacht Tokas und führt den 41-jährigen Center Jochen Mikait an, der seit sieben Jahren beim SV ist. Nach einer Findungsphase in der letzten Saison sei seine Mannschaft noch enger zusammengerückt, Tokas lobt den Teamgeist. Auch die Liga sei enger und ausgeglichener besetzt, es gebe keine schlechten Teams, meint der Trainer, der zur Zielsetzung seiner Mannschaft sagt: „Ich rede schon lange nicht mehr über Ziele, aber ich will jedes Jahr das Maximum rausholen und das angestrebte Maximum sollte immer der erste Platz sein“.

Hoffen auf Schub durch den EM-Titel

Den haben die deutschen Nationalspieler bei der vergangenen WM und EM belegt, Tokas glaubt an einen positiven Effekt durch den EM-Sieg vom Sonntag, vor allem für die Jugendarbeit. Die jüngsten Erfolge rechnet Tokas auch Basketball-Legende Dirk Nowitzki an, der die aktuelle Generation geprägt habe. Martinez hofft, dass sich die Begeisterung auch auf die Zuschauerzahlen auswirkt. Lisa Bonds bezweifelt dagegen besondere Auswirkungen des deutschen Basketball-Höhenfluges auf die Fans der untereren Spielklassen. „Wir sind im Vergleich zu den anderen Mannschaften ein kleiner Dorfverein“, sagt sie. Doch auch Lisa Bonds glaubt an einen positiven Effekt durch den Erfolg bei der EM auf den Nachwuchs.

TSV-Trainerin Lisa Bonds hofft auf einen positiven EM-Effekt beim Nachwuchs. Foto: Andreas Gorr

Für die Damen und Herren des TSV Malmsheim beginnt die Saison am Sonntag in der eigenen Halle. Der SV Leonberg/Eltingen hat dagegen noch eine Woche länger spielfreie Zeit. Aufgrund eines privaten Termins hat der Sportverein sein erstes Saisonspiel verlegt und startet erst eine Woche später – am übernächsten Sonntag empfängt der letztjährige Landesliga-Dritte um 17.45 Uhr den TV Nellingen in eigener Halle.