TSV Malmsheim Basketball: Lisa Bonds weilt auf den Spuren ihres Vaters

Mit Lisa Bonds an der Seitenlinie haben die Basketballerinnen des TSV Malmsheim sich in der Regionalliga etabliert. Foto: Andreas Gorr

Der Erfolg der Basketballerinnen des TSV Malmsheim ist eng mit dem Namen Lisa Bonds verbunden. Die 36-jährige Trainerin eifert dabei ihrem verstorbenen Vater nach.











Es ist noch gar nicht so lange her, da ging es für die Basketballerinnen des TSV Malmsheim nur darum, irgendwie den Klassenerhalt in der Oberliga zu bewerkstelligen. Marcel Dzubba, Basketball-Abteilungsleiter beim TSV, weiß zu berichten, dass es vor ein paar Jahren im Verein noch Stimmen gab, die einen freiwilligen Rückzug in die Landesliga befürworteten. Müde vom Negativziel „Nichtabstieg“ fehlte die Perspektive beim Damen-Team. „Zum Glück haben wir das damals nicht gemacht“, schmunzelt Dzubba über die damalige Stimmungslage. „Denn es ist alles ganz anders gekommen.“