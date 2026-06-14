TSV Korntal Tischtennis: Bronze für Chenhao Chen bei der Jugend-DM

Gleich mit vier Spielerinnen des TSV Korntal machte sich der baden-württembergische Tross von rund 50 Akteuren und Funktionären auf den Weg nach Erfurt, wo im Rahmen der TT-Finals die deutschen Meister der Jugend, der Senioren, der Erwachsenen und in den Leistungsklassen ermittelt wurden. Mehr als ein Drittel der 64 Medaillen ging an das Team aus Baden-Württemberg, auch aus Korntaler Sicht blieben die Medaillengewinne nicht aus.

In der Altersklasse Jugend 15 schafften es Chenhao Chen, Dana Haspel und Kira Aeberhard als Vorrunden-Gruppensiegerinnen in die K.-o.-Runde, wo jeweils mit Viersatzerfolgen der Sprung in die Runde der letzten Acht gelang. Angesichts der baden-württembergischen Dominanz blieben die verbandsinternen Duelle nicht aus. Im Viertelfinale setzte sich im Korntaler Vergleich Chenhao Chen gegen Dana Haspel mit 14:12, 11:7, 9:11 und 11:8 durch und sicherte sich so die Bronzemedaille. Die spätere deutsche Meisterin Amelie Guzi Jia aus Hessen war dann für Chen beim 8:11, 7:11 und 7:11 noch eine Nummer zu groß. Kira Aeberhard musste sich im Viertelfinale Lotta Rothfuß vom TTC Renchen geschlagen geben.

Kira Aeberhard holt Silber im Doppel

Zwei Mal Bronze sprang für den TSV-Nachwuchs im Doppel heraus. Chenhao Chen und Dana Haspel manövrierten sich recht souverän ins Halbfinale, genauso wie Kira Aeberhard mit Partnerin Ina Grob (TSV Herrlingen) – in der Vorschlussrunde war dann jedoch in beiden Fällen Endstation. Den Medaillensatz in der U 15 komplettierte Kira Aeberhard im gemischten Doppel mit dem Bietigheimer Fynn Nickel. Die Viersatz-Finalniederlage gegen das topgesetzte Duo Lotta Rothfuß/Tien Nghia Phong (Renchen/Bietigheim-Bissingen) bescherte den beiden die Silbermedaille.

Neben Chen und Aeberhard trat auch Milla Pardela bei den Mädchen 19 an, alle drei schafften es in die Runde der letzten 16. Chen scheiterte in der ersten K.-o.-Runde an der U-15-Weltmeisterin Koharu Itagaki, Pardela zog gegen die spätere Meisterin Lorena Morsch (Düsseldorf) den Kürzeren. „Die Korntaler Mädchen haben sich hervorragend präsentiert, die Ergebnisse können sich sehen lassen“, meinte TSV-Abteilungslieter Friedemann Wagner, der bereits den Blick nach vorne richtet. „Bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Jugend 15 hoffen wir auf eine Medaille“, sagt der Korntaler Abteilungsleiter.