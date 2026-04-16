TSV Heimsheim sucht Coach: Auf dem Markt gibt es kaum Fußball-Trainerinnen

Fußball-Chefinnen des TSV Münchingen und TSV Heimsheim freuen sich über Marie-Louise Eta von Union Berlin, erste Frau als Coach bei Profis. Das erhöhe die Präsenz von Frauen im Fußball.
Am 3. April wurde in Deutschland Fußball-Geschichte geschrieben: Marie-Louise Eta ist bei Bundesligist Union Berlin nach dem Aus von Coach Steffen Baumgart die erste Frau, die eine professionelle Männer-Mannschaft trainiert. Die Fußball-Chefinnen des TSV Münchingen, Eva Lauser, und des TSV Heimsheim, Amelie Heldmaier, haben die Nachricht mit Freude registriert.