Auch beim zweiten Saisonspiel geht Verbandsligist TSV Heimerdingen am Freitagabend in Nürtingen als Verlierer vom Platz und unterliegt 1:4.

Nach der etwas unglücklichen 0:2-Niederlage beim Heimauftakt gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach wartet der TSV Heimerdingen weiter auf die ersten Punkte in der Verbandsliga.

Vor 330 Zuschauern unterlag die Mannschaft von Spielertrainer Pascal Dos Santos Coelho am Freitag beim TSV Oberensingen mit 1:4. Die Nürtinger gingen bereits in der 17. Spielminute durch einen Treffer von Lukas Linder in Führung. Knapp zwanzig Zeigerumdrehungen später gelang Linder das 2:0 für die Hausherren.

Heimerdingen blieb dran und verkürzte vor der Pause durch Mittelstürmer Lars Ruckh zwar noch (38. Minute). Doch nach dem Seitenwechsel baute Oberensingens Maximilian Gjini die Führung für die Heimmannschaft wieder auf zwei Treffer aus (54.). Als Patrick Werner dann in der 75. Spielminute das 4:1 erzielte, war die Partie entschieden. Zwar wechselte Heimerdingen in der Schlussphase nochmal vierfach. Ein Treffer sollte allerdings nicht mehr gelingen.