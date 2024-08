Der Aufsteiger TSV Heimerdingen ist in seinem ersten Verbandsliga-Auswärtsspiel am Freitagabend beim TSV Oberensingen zu Gast.

Der erste Auftritt des TSV Heimerdingen nach dem Wiederaufstieg in die Verbandsliga am vergangenen Sonntag war gar nicht so schlecht – nur das Ergebnis passte beim 0:2 gegen die routinierte Elf der TSG Hofherrenweiler-Unterrombach nicht so recht.

„Der Gegner war einfach unglaublich effektiv und hat aus wenig viel gemacht“, lautete das Fazit von Spielertrainer Pascal Dos Santos Coelho. Was ihm aufgefallen war: Die TSG-Akteure kamen eigentlich nur zu Tormöglichkeiten, wenn sein Team die Ordnung verloren hatte. „Wir haben deshalb in dieser Woche im Training den Fokus verstärkt auf unsere Kompaktheit gelegt“, erläutert der Heimerdinger Coach.

Spiel auf unbekanntem Platz

Mit dieser Kompaktheit soll am Freitagabend (19.30 Uhr) erstmals in dieser Runde gepunktet werden. Allerdings wissen Coelho und sein Team nicht genau, mit was für einem Gegner sie es zu tun bekommen. Der TSV Oberensingen war in der vorvergangenen Saison in die Verbandsliga aufgestiegen und hat die Klasse souverän mit einem neunten Tabellenplatz gehalten. Im ersten Saisonspiel unterlag Oberensingen beim FC Holzhausen mit 2:4.

Gewisse Berührungspunkte gibt es mit dem Verein aus dem gleichnamigen Nürtinger Stadtteil allerdings durchaus: Heimerdingens früherer Coach Andreas Broß war fünfeinhalb Jahre als Trainer dort und führte den Verein aus der Bezirksliga bis in die Verbandsliga. „Wir haben dank der Verbindung zu Andy Broß einige Testspiele gegen den TSV Oberensingen gehabt“, weiß Pascal Dos Santos Coelho noch gut. Allerdings hätten diese alle in Heimerdingen stattgefunden, den Sportplatz des Gegners kenne man daher gar nicht. „Wir werden uns daher darauf konzentrieren müssen, unser Spiel durchzubringen. Aber das ist kein Nachteil“, findet der TSV-Spielertrainer.

Viele Ausfälle

Allerdings muss der TSV Heimerdingen auf einige Korsettstangen verzichten: Neben dem schon länger verletzten Robin Reichardt fällt auch Andrei Ulici aus, der sich gegen Hofherrenweiler-Unterrombach an der Schulter verletzt hatte und ausgewechselt werden musste. „Er hat eine Prellung im Schlüsselbein und muss einige Wochen pausieren“, erklärt Pascal Dos Santos Coelho. Nicht zur Verfügung steht weiterhin auch Martin Kuchtanin, der noch an einer Knieverletzung laboriert.

Besonders bitter ist es da, dass mit Sebastian Bortel nun auch noch der Kapitän und Abwehrchef ausfällt. Er ist im Urlaub mit der Familie. Klagen will Pascal Dos Santos Coelho deswegen aber nicht anstimmen. „Wir sind in der Breite gut aufgestellt und werden eine gute Mannschaft in Oberensingen aufbieten können“, ist er sich sicher. Wer für Bortel in der Innenverteidigung stehen wird, will er allerdings noch nicht verraten.

Max Stumm überzeugt

Große Hoffnungen setzt man beim TSV Heimerdingen auf den offensiven Neuzugang Max Stumm, der gegen Hofherrenweiler-Unterrombach mit seiner Schnelligkeit zu überzeugen wusste und für viel Torgefahr gesorgt hat. „Er ist in der Offensive eine echte Waffe, weil er trotz seiner geringen Körpergröße sehr robust ist“, lobt der TSV-Spielertrainer.

Der schnelle Angreifer, der ein ähnliches Spielerprofil wie der flinke Robin Reichardt aufweist, soll nach Ballgewinnen mit langen Pässen gefüttert werden. „Da müssen wir den Blick schnell nach vorne werfen und versuchen, hinter die Kette zu kommen“, gibt Pascal Dos Santos Coelho einen kleinen Einblick in das taktische Repertoire des Aufsteigers.