TSV Flacht im Aufwärtstrend: Blaubären ärgern den deutschen Meister ein klein wenig

Volleyball-Bundesligist TSV Flacht unterliegt dem SSC Palmberg Schwerin mit 0:3 – zeigt aber eine Aufwärtstendenz. Auch das dritte Heimspiel ist wieder ausverkauft.
Es ist keine Schande, wenn ein Aufsteiger gegen den deutschen Meister verliert. Die Volleyballerinnen des TSV Flacht bekamen warmen Applaus von den Rängen der mit 433 Zuschauern erneut ausverkauften Heckengäusporthalle – die Blaubären hatten sich beim 0:3 (17:25, 18:25, 17:25) gegen den SSC Palmberg Schwerin nach Kräften gewehrt und gut verkauft.