1 Gegen Freiburg wurde Kickers-Stürmer Cristian Giles ein reguläres Tor aberkannt. Gegen Essingen soll es dann wieder mit einem Treffer klappen. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers wollen im Pokal eine Runde weiter. Dafür müssen die Blauen am heutigen Dienstagabend den TSV Essingen schlagen. Wir zeigen den Liveticker zur Partie.

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers wollen nach dem unglücklichen 0:0-Unentschieden gegen den Freiburger FC im Pokal wieder zurück in die Erfolgsspur. Am Dienstagabend um 17.3o Uhr wartet auf die Mannschaft von Trainer Ramon Gehrmann in der zweiten Runde des WFV-Pokals der TSV Essingen – eine schwierige Aufgabe.

In der vergangenen Saison warf der Verbandsligist aus Württemberg immerhin den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach und den Oberligisten SGV Freiberg aus dem Pokal. Erst im Finale musste sich der TSV dem Regionalligisten SSV Ulm geschlagen geben. Wie die Kickers die schwere Aufgabe in Essingen meistern, können Sie in unserem Liveticker, den wir in Zusammenarbeit mit unserem Amateurfußballportal FuPa Stuttgart und dem Oberligisten anbieten, ab 17.15 Uhr verfolgen.