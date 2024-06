Starkes Erdbeben an Perus Küste - mehrere Verletzte

Auf diesem vom peruanischen Präsidentenamt zur Verfügung gestellten Bild beobachten Mitarbeiter des peruanischen Zivilschutzes das starke Erdbeben in Arequipa.

Mitten in der Nacht bebt es vor der Küste Perus. Die Behörden geben eine Tsunami-Warnung heraus, die später wieder aufgehoben wird. Es gibt Verletzte.











Ein schweres Beben hat in der Nacht zum Freitag die Küste Perus erschüttert. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 7,2 an. Perus Geophysisches Institut (IGP) bezifferte die Stärke mit 7,0. Eine Tsunami-Warnung für Perus Küste wurde von der örtlichen Marine-Behörde herausgegeben. Stunden später wurde sie wieder aufgehoben.