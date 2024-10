Tsuchinshan-ATLAS: Wie lange ist der Komet noch zu sehen?

Der Komet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) begeistert aktuell Himmelsbeobachter auf der ganzen Welt und bietet eine seltene Gelegenheit, einen der hellsten Kometen der letzten Jahre zu beobachten. Nachdem er im Januar 2023 entdeckt wurde, hat der Komet Anfang Oktober 2024 seine größte Helligkeit erreicht und ist seitdem mit bloßem Auge sichtbar. Der Komet stammt aus der Oortschen Wolke, einer Region weit außerhalb unseres Sonnensystems, und umkreist die Sonne in einem äußerst langen, elliptischen Orbit.

Wie lange kann man den Kometen noch sehen?

Die beste Zeit, um den Kometen zu sehen, ist noch bis zum 20. Oktober 2024. Laut Angaben der NASA sollte er sogar bis zum 24. Oktober mit bloßem Auge erkennbar sein. In dieser Woche bewegt sich Tsuchinshan-ATLAS weiter weg von der Sonne und wird dadurch in den Abendstunden leichter sichtbar. Zwar verliert er allmählich an Helligkeit, doch mit einem Fernglas oder Teleskop kann man die beeindruckende Kometenbahn immer noch gut verfolgen. Besonders markant ist der lange Schweif, der aus verdunstetem Eis und Staub besteht und durch die Annäherung an die Sonne entstanden ist.

Im November wird der Komet weiter an Helligkeit verlieren, bleibt jedoch mit optischen Hilfsmitteln sichtbar. Danach wird er sich langsam aus unserem Blickfeld entfernen und erst in etwa 26.000 Jahren wieder zurückkehren.

Für alle, die den Kometen noch sehen möchten, lohnt sich ein Blick in Richtung des westlichen Horizonts nach Sonnenuntergang. Mithilfe von Apps wie Star Walk 2 lässt sich der genaue Standort des Kometen am Nachthimmel einfach bestimmen.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI, in diesem Fall ChatGPT 4) erstellt und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.