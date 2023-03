Mehr als der Ausgleich gelingt dem VfB II in Überzahl nicht

1 VfB-Offensivmann Marco Wolf erzielte mit einem sehenswerten Tor den 1:1-Ausgleich, am Ende stand es 2:2. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Da war mehr drin für den VfB Stuttgart II, am Ende muss sich das Team von Trainer Frank Fahrenhorst trotz 54-minütiger Überzahl bei der TSG 1899 Hoffenheim II mit einem 2:2 begnügen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Vor dem Spiel hätte beim Fußball-Regionalligisten VfB Stuttgart II jeder mit einem Unentschieden bei der TSG 1899 Hoffenheim II gut leben können. Nach dem Spiel war das 2:2 aber eigentlich zu wenig. Denn das Team von Trainer Frank Fahrenhorst spielte vor 450 Zuschauern im Dietmar-Hopp-Stadion nach einer Gelb-Roten Karte für Nick Breitenbücher (36.) 54 Minuten lang in Überzahl. „Das war ein hochinteressantes Regionalligaspiel von zwei Teams, die ein sehr hohes Level gezeigt haben“, sagte Fahrenhorst, „am Ende war es ein gerechtes Unentschieden gegen einen richtig starken Gegner.“

Ohne Abwehrspieler Patrick Kapp (Kreuzbandriss) hatte die neuformierte VfB-Hintermannschaft vor der Pause zweimal gar nicht gut verteidigt. Dies nutzte Hoffenheims Muhammed Damar zu zwei Treffern (14. und 37.). Zwischen den beiden Toren des 18-Jährigen erzielte Marco Wolf nach einer sehenswerten Direktabnahme aus 17 Metern das 1:1 (30.).

Unsere Empfehlung für Sie News zu den Stuttgarter Kickers SG Sonnenhof Großaspach unterliegt beim 1. CfR Pforzheim Die Stuttgarter Kickers wollen in dieser Saison endlich den Aufstieg in die Regionalliga schaffen. Wir begleiten das große Ziel der Blauen mit einem Newsblog.

Der VfB spielte nach der Pause strukturierter nach vorne und kam immerhin zum 2:2 (60.). Kapitän Dominik Nothnagel traf nach einer Ecke mit dem Kopf. Kurz zuvor hatte Babas Drakas eine Riesenchance vergeben. Pech hatte Nothnagel in der Schlussminute, als der Ball bei seinem 18-Meter-Freistoß nur an die Oberkante der Latte ging. „Der letzte Pass in die Box war nicht präzise genug, da haben wir noch Luft nach oben“, stellte Fahrenhorst fest.

Die nächste Chance zum ersten Sieg 2023 hat der VfB II am 12. März (14 Uhr). Dann kommt Rot-Weiß Koblenz nach Stuttgart.

Aufstellung VfB II

Schock – Schuster, Aidonis (58. Laupheimer), Nothnagel – Hoppe (82. Kudala), Paula, Bazzoli, Weik – Drakas (82. Schipplock), Wolf – Ganaus.