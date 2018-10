TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart Liveblog: Aogo fällt aus – Kopacz rückt nach

Von red/dpa 27. Oktober 2018 - 14:00 Uhr

Unser Liveblog rund um das VfB-Spiel bei der TSG Hoffenheim. Foto: Pressefoto Baumann

Unser Liveblog rund um das VfB-Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim.

Stuttgart - Die TSG Hoffenheim will am Samstag gegen den kriselnden VfB Stuttgart ihren Aufschwung in der Bundesliga fortsetzen, der Gast im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Markus Weinzierl seinen Absturz stoppen. Das sind die Grundvoraussetzungen vor dem 19. Duell der Clubs in der Bundesliga.

Unsere Redaktion reist mit der Mannschaft in den Kraichgau und wird den ganzen Tag über im Liveblog rund um das Spiel berichten. Wie läuft die Anreise vom Team? Was passiert bei den Fans? Gibt es das fast schon traditionelle Verkehrschaos auf der A6? Wir halten Sie auf dem Laufenden ab 14 Uhr.