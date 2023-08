TSG Balingen in Pokalstimmung

1 Mit dem Gewinn des WFV-Pokals hat sich die TSG Balingen für die erste Runde im DFB-Pokal qualifiziert. Foto: Eibner

300 ehrenamtliche Helfer stecken noch immer in den Vorbereitungen für das Pokalspiel gegen Stuttgart. OB Abel wird am Samstag das Spiel im Stadion mitverfolgen.









Nur noch wenige Tage, dann steht für die TSG Balingen das wohl größte Spiel der Vereinsgeschichte an. Am Samstag um 13 Uhr treffen die Balinger Kicker als amtierender WFV-Pokalsieger im Reutlinger Kreuzeichestadion in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Bundesligisten VfB Stuttgart.