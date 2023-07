1 Die Haupttribüne des Reutlinger Kreuzeiche-Stadions bietet gut 5000 Fans Platz. Foto: imago/Ulmer

Genau 13 400 Plätze werden zur Verfügung stehen, wenn der VfB Stuttgart am 12. August in der ersten Runde des DFB-Pokals in Reutlingen auf die TSG Balingen trifft. Es braucht nicht viel Fantasie, um einen großen Andrang auf die Tickets und ein volles Haus zu prognostizieren. Wie aber kommt man an die Eintrittskarten? Der VfB hat nun auf seiner Homepage bekannt gegeben, wie der Verkauf des Stuttgarter Gästekontingents abläuft.