1 Die Polizei hat Wohnungen von Fußballfans durchsucht. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Marijan Murat

Die Polizei durchsucht Wohnungen von Tatverdächtigen in der Region Stuttgart, die sie dem Hooliganmilieu zurechnet. Die Ermittlungen gehen von einem Spiel der TSG Balingen gegen die Stuttgarter Kickers aus.











Polizeibeamte haben bereits am vergangenen Donnerstag die Wohnungen von vier Tatverdächtigen aus dem mutmaßlichen Hooliganmilieu in Filderstadt, Nürtingen, Reutlingen und im Landkreis Harburg durchsucht, die im Verdacht stehen, sich am 9. März anlässlich eines Regionalligaspiels vermummt und damit gegen das Versammlungsgesetz verstoßen zu haben. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, anlässlich der Regionalligabegegnung TSG Balingen gegen den SV Stuttgarter Kickers mit Sturmhauben maskiert zu haben und in Richtung des Gästeeingangs gegangen zu sein.