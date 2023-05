1 Backnangs Mert Tasdelen (li.) gegen Kickers-Rechtsverteidiger Malte Moos: Im ersten Spiel nach der Winterpause treffen die beiden Teams wieder aufeinander. Foto: Baumann/Volker Müller

Es gibt sehr viele Details zu beachten, wenn es um die Terminierung von Fußballspielen geht. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch die Reisewege von Fans, die sich bisweilen bis in die Oberliga auswirken. So wurde in der vergangenen Saison das Spiel der Stuttgarter Kickers beim 1. Göppinger SV am Samstag, 7. Mai, von 14 Uhr auf 17 Uhr verlegt. Der Hintergrund war, dass an jenem Samstag Regionalligist SSV Ulm 1846 um 14 Uhr bei der SG Sonnenhof Großaspach spielte und die Polizei ein Aufeinandertreffen von verfeindeten Fan-Gruppen der Kickers und der Ulmer am Stuttgarter Bahnhof befürchtete. Die Verlegung des Anspielzeitpunkts wurde viele Wochen vorher festgelegt, sodass damit jeder problemlos leben konnte.