TSG 1899 Hoffenheim: Matarazzo rätselt über Stärke des Kaders: „Wird sich zeigen“

1 Pellegrino Matarazzo könne erst in der Zukunft etwas über die Stärke der Mannschaft sagen. Foto: dpa/Swen Pförtner

Nach der Auswärtsniederlage gegen Frankfurt ist sich Hoffenheims Trainer Matarazzo unschlüssig über seinen Kader. Die Kennenlernphase mit einigen Spielern kommt nämlich erst noch.











Trainer Pellegrino Matarazzo von der TSG 1899 Hoffenheim weiß nach dem Ende des Transferfensters noch nicht so recht, wie er seinen Kader bewerten soll. Er könne erst in der Zukunft etwas über die Stärke der Mannschaft sagen, so Matarazzo nach der 1:3-Auswärtsniederlage in der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt. „Wird sich zeigen“, fügte der 46-Jährige hinzu.