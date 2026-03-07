TSG 1899 Hoffenheim: Hoffenheims Stürmer Bebou trauert um Kind

Mitten im Jubel denken Hoffenheims Torschütze Prass und das Team an den trauernden Bebou. Die rührende Geste sorgt für Verwirrung bei den Heidenheimer Fans.
Mit einer emotionalen Geste dachten Torschütze Alexander Prass und seine Teamkollegen der TSG 1899 Hoffenheim an ihren Teamkollegen Ihlas Bebou. Beim 4:2 (2:0)-Erfolg beim 1. FC Heidenheim hielt Prass nach dem Führungstor zum 1:0 ein Trikot des fehlenden Stürmers in die Kameras. Bebou hatte einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften und trauert um sein Kind.