16 Hoffenheim-Coach André Breitenreiter sah ein gerechtes Unentschieden. In unserer Bildergalerie haben wir weitere Eindrücke vom Spiel in Sinsheim zusammengestellt. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Nach dem 2:2 (1:1) des VfB Stuttgart bei der TSG 1899 Hoffenheim haben sich die Beteiligten in Sinsheim geäußert. Die Stimmen zum Spiel im Überblick.















Link kopiert

Am 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga reiste der VfB Stuttgart nach Sinsheim zur Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim – und kassierte in der Nachspielzeit in Unterzahl noch den Ausgleich zum 2:2. Wir haben die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Bruno Labbadia: „Wir haben zwei Gesichter in diesem Spiel gezeigt. Im ersten Abschnitt haben wir vieles vermissen lassen. Es fehlte die Laufbereitschaft und taktische Vorgaben wurden nicht umgesetzt. Nach der Pause hat die Mannschaft den Schalter umgelegt. Darüber bin ich happy. Wir sind verdient mit 2:1 in Führung gegangen, und mein Gefühl sagt, dass wir mit elf Mann gewonnen hätten.“

TSG-Trainer André Breitenreiter: „Wir sind sehr gut in die erste Hälfte reingekommen, der taktische Plan ist komplett aufgegangen. Das war richtig gut. Das 1:1 nach einem leichten Ballverlust fällt dann aus dem Nichts. Uns fehlte dann die Leichtigkeit, zudem haben wir nicht mehr nach vorne verteidigt. Die Mannschaft hat aber nicht aufgehört und sich am Ende verdient mit dem 2:2 belohnt.“

VfB-Keeper Florian Müller: „Wir hatten anfangs extrem viele Fehler im Spielaufbau. In der zweiten Hälfte waren wir die bessere Mannschaft und gehen verdient in Führung. Es tut extrem weh, dass wir das Spiel nicht gewinnen.“

TSG-Spieler Sebastian Rudy: „Wenn man am Schluss noch das 2:2 macht, nimmt man das Positive mit. Es war ein schweres Spiel heute. Der VfB hat das gut gemacht. Es war ein glücklicher Punkt für uns.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Wir sind nicht so richtig ins Spiel gekommen und haben uns bis auf den Ausgleich vor der Halbzeit keine richtige Torchance erarbeitet. In der zweiten Hälfte haben wir uns immer mehr Spielanteile erobert. Das Spiel ging auf und ab und war auch von einer gewissen Dramatik bestimmt. Durch das späte Gegentor ist uns der Befreiungsschlag nicht gelungen. Aber wenn man die zweite Hälfte bewertet, können wir auch heute mit einem guten Gefühl nach Hause fahren.“

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Übrigens: Auch Sie können hier die VfB-Spieler bewerten. Die Bilder zum Spiel haben wir in der Galerie für Sie zusammengestellt.