1 Die Eisenstange durchbohrte den Mann. Foto: dpa/---

Die Röntgenbilder zeigen Schreckliches: Eine Metallstange bohrt sich nach einem Unfall im Garten quer durch den Oberkörper eines Mannes. Dabei wollte er nur Kirschen pflücken.











Bei Gartenarbeiten hat ein Mann in Tschechien einen Horrorunfall erlebt. Der 59-Jährige stürzte beim Kirschenpflücken im Garten eines Freundes so unglücklich von einer Leiter, dass er sich auf einer Eisenstange aufspießte. Die Stange habe quer die Brusthöhle durchdrungen, beide Lungenflügel durchstoßen und sei nur um wenige Millimeter am Herzen und anderen lebenswichtigen Organen vorbeigeschrammt, teilte das Universitätskrankenhaus in Olomouc (Olmütz) am Dienstag mit. In einer fünfstündigen Notoperation hätten die Ärzte dem Patienten das Leben gerettet.