Tschechien: Prag will beliebte Kneipentouren verbieten

1 Die tschechische Hauptstadt ist über die Landesgrenzen hinaus für seine Bierkultur bekannt. Foto: imago images/Volker Preußer

Tschechiens Hauptstadt Prag will organisierte Kneipentouren verbieten. Das ist der Grund.











Link kopiert



Tschechiens Hauptstadt Prag – bekannt als Europas Bier-Paradies – will organisierte Kneipentouren verbieten. Eine entsprechende Verordnung sei am Montag von den Prager Behörden verabschiedet worden und solle am Monatsende in Kraft treten, berichtete Radio Prag International zum Wochenbeginn. Demnach seien sogenannte Pub Crawls vor allem für die Bewohner der Prager Innenstadt immer mehr zu einer Zumutung geworden.