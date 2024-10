Tschechien: Neugeborenes lebend in Müllcontainer entdeckt

1 Die tschechische Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Der Fall sorgt für Empörung: Im tschechischen Usti nad Labem ist ein Neugeborenes ausgesetzt worden. Doch es gibt gute Neuigkeiten zu seinem Zustand.











Ein neugeborenes Baby ist in Tschechien lebend in einem Müllcontainer entdeckt worden. Das Kind sei gesund, teilte die Polizei im nordböhmischen Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) mit. Der Junge habe den Namen Jachym erhalten - die tschechische Variante von Joachim. Zu dem Fund kam es demnach bereits am Sonntag, die Behörden informierten aber erst einen Tag später über den Gesundheitszustand des Kindes - aus „ermittlungstaktischen Gründen“, wie es hieß.