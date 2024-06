1 Das Opfer erlitt bei der Explosion des Böllers schwerste Verletzungen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Sebastian Kahnert

Die Tat hatte in Tschechien für Entsetzen gesorgt. Bei der Explosion des Feuerwerkskörpers erlitt das Opfer schwerste Verletzungen. Nun ist das Urteil gefallen.











Weil er einen Feuerwerkskörper in die Vagina seiner damaligen Ehefrau gesteckt und angezündet hat, ist ein Mann in Tschechien zu 18 Jahren Haft mit verschärfter Bewachung verurteilt worden. Das Landgericht in Pilsen (Plzen) sprach den Ukrainer am Donnerstag des versuchten Mordes schuldig, wie die Agentur CTK berichtete.