Trunkenheitsfahrt: 2,4 Promille: 36-Jährige rammt Auto und Hecke in Hohenhaslach

1 Die Polizei hatte gleich den Verdacht, dass Alkohol im Spiel ist. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Eine 36-Jährige hat sich betrunken ans Steuer gesetzt und in Hohenhaslach mehrere Unfälle verursacht. Couragierte Zeugen stoppten schließlich die Fahrt der Frau.











Eine 36-Jährige hat sich am Mittwoch mit 2,4 Promille im Blut ans Steuer gesetzt und in Hohenhaslach eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Wie die Polizei mitteilt, steuerte die Frau den Teilort mit ihrem Opel über die Landesstraße von Großsachsenheim kommend an. Von der Freudentaler Straße aus fuhr sie dann in die Ochsenbacher Straße weiter, wo sie einen am Fahrbahnrand abgestellten Transporter rammte. Der Schaden von gut 2500 Euro kümmerte die 36-Jährige wohl nicht weiter, stattdessen fuhr sie weiter und bog in die „Allmandklinge“ ein – wobei sie erneut die Kontrolle über ihr Auto verlor und eine Hecke erwischte.