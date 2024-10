Trumps Kryptoprojekt: Gauner unter sich

1 Donald Trump bei der Bitcoin Conference 2024 in Nashville, einem der größten Events der Kryptobranche. Foto: dpa/Mark Humphrey

Donald Trump und Krypto – das fehlte gerade noch. Wer als Anleger drauf setzt, dem ist nicht mehr zu helfen, meint unser Finanzkorrespondent.











Selbst in einer von Betrügern und Schneeballsystemen durchseuchten Finanznische wie der Kryptobranche sticht World Liberty Financial heraus. Viel ist über die von Donald Trump beworbene Plattform nicht bekannt, aber es reicht, um das Schlimmste anzunehmen. Alleine seine Partner, die schon mit anderen Unternehmungen Millionen in den Sand setzten, sollten Warnung genug sein.