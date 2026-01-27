Trumps Friedensplan: Zukunft Gazas scheint unsicherer denn je

Mit der Leiche von Ran Gvili ist die letzte tote Geisel aus Gaza zurückgebracht worden. Die Entwaffnung der Hamas ist aber weiter ungeklärt.
Auf diese Nachricht hatten die Menschen in Israel lange gewartet: „Es sind offiziell keine Geiseln mehr in Gefangenschaft in Gaza“, meldete Israels Armee, die IDF, am Montagabend. Kurz zuvor hatten Soldaten die Leiche des 24-jährigen Polizisten Ran Gvili in einem palästinensischen Massengrab im Norden Gazas identifiziert. Gvili ist schon seit über zwei Jahren tot: Am Morgen des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober 2023 war er nahe der Grenze zum Gazastreifen im Kampf gegen Terroristen gefallen. Anschließend hatten Hamas-Männer seine Leiche nach Gaza verschleppt.