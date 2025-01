Trumps Ansprüche auf Grönland: Scholz warnt erneut vor gewaltsamen Grenzverschiebungen

1 US-Präsident Trump macht wegen Grönland massiv Druck auf Dänemark. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen stimmt sich nun mit Kanzler Scholz ab und reist auch nach Paris und Brüssel. Foto: Michael Kappeler/dpa

US-Präsident Trump will Kontrolle über das rohstoffreiche Grönland. Dänemark hält auch mit militärischer Aufrüstung dagegen - und sucht Rückendeckung bei den europäischen Verbündeten.











Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei einem Berlin-Besuch der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen erneut alle territorialen Expansionsbestrebungen verurteilt - wer auch immer sie verfolgt. "Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden - to whom it may concern (an alle, die es betrifft)", sagte Scholz vor seinem Gespräch mit Frederiksen im Kanzleramt.